المعارضة السورية تشكل غرفة عسكرية استشارية في جنيف

شكل الوفد السوري المعارض المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 "غرفة عسكرية استشارية"، يشارك فيها قادة من الجيش السوري الحر، وذلك لمزيد من التنسيق، لا سيما في حال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار.

وقال العضو في الوفد، منذر اقبيق، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "انضم إلينا أمس ضباط من الجيش السوري الحر، ونتوقع المزيد اليوم وغداً".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل غرفة عسكرية استشارية، ما سيساعد على حصول مزيد من التنسيق بينها وبين الوفد السياسي المفاوض"، مشيراً إلى أن أعضاء هذه الغرفة "سيساعدون عندما تدعو الحاجة في ما يتعلق بالوضع على الأرض والمسائل الأمنية". وأضاف "ستعزز أداء فريقنا".



18 مجموعة مقاتلة

ولم يحدد اقبيق عدد القادة الموجودين في جنيف حالياً، إلا أنه أوضح أن الرقم "سيكون على الأقل سبعة"، أبرزهم يمثلون "جبهة ثوار سوريا" و"قيادة غرف العمليات المشتركة في حوران" جنوب سوريا، والتي تمثل 18 مجموعة مقاتلة على الأرض.

وأضاف أن هذه الغرفة الاستشارية "يجب أن تساعد في كل الأمور المتعلقة بالأمن والوضع العسكري على الأرض، ومن ضمنها إذا كان هناك أي وقف لإطلاق النار يمكن التوصل إليه".

وكان العضو في الوفد المعارض، لؤي صافي، أفاد ليل الاثنين أن "سبعة ممثلين للمقاتلين المعارضين" على الأرض انضموا لوفد المعارضة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات مع النظام الشهر الماضي، موضحاً أن هؤلاء "ليسوا من ضمن الوفد المفاوض".

وبدأت صباح اليوم جلسة مشتركة بين وفدي النظام والمعارضة، هي الأولى ضمن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 التي انطلقت أمس بإشراف الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي.

ويحاول الإبراهيمي بصعوبة ردم الهوة بين الطرفين المفاوضين، بعدما التقاهما كلاً على حدة الاثنين.