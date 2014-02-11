جلسة مشتركة بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف

استؤنفت مفاوضات السلام حول سوريا الثلاثاء بعد بداية صعبة الاثنين، حيث يجتمع وفدا المعارضة والنظام في جلسة مشتركة مع الوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي كما أعلنت المتحدثة باسمه.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة كورين مومال-فانينان في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحافيين إن "المبعوث الخاص يلتقي هذا الصباح مع الوفدين في الوقت نفسه".

وبدأ الاجتماع عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (9:00 ت.غ)".

وكان وفد المعارضة السورية لوح مساء الاثنين بعدم المشاركة في أية جولة مقبلة من المفاوضات ما لم تشهد المفاوضات الحالية في جنيف تقدماً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.