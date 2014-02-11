صافي: وفد الأسد يماطل ويسعى لاختصار مفاوضات جنيف

قال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري، لؤي صافي، إن النظام يأتي إلى جنيف للتفاوض بضغط من الروس فقط، مشيراً إلى أن وفد النظام لم يعط موقفاً بشأن جلسات غد قبل أن يعود إلى دمشق.

وأكد صافي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي لليوم الثاني من المباحثات، أن هناك علاقة مباشرة بين النظام وتنظيم داعش في سوريا. وقال "قدمنا أدلة على علاقة النظام بداعش، وما حصل في أعزاز دليل واضح". وأضاف الصافي أن تنظيم داعش وبتنسيق مع النظام يهاجم قادة الجيش الحر.

وقال صافي إنهم طالبوا بوجود جلستي مفاوضات، مشيراً إلى أن النظام يسعى إلى الاختصار، ويماطل ويشكك بنزاهة التقارير الأممية التي تدين انتهاكاته.

ورداً على سؤال حول العمل على جدول زمني قال "لا نفاوض النظام إلى ما لا نهاية، وسنعمل على وضع جدول زمني منعاً للماطلة التي يمارسها نظام الأسد".

وعن الأوضاع الإنسانية في حمص قال صافي "نحن قلقون من أوضاع المدنيين في حمص وغيرها من المدن المحاصرة، والنظام يواصل استهداف المناطق السكنية بدون أي تمييز".

وعن الموقف الروسي قال إنه موقف منحاز مع الأسد، مؤكداً مطالبتهم موسكو بأخذ مواقف حاسمة.

وأعلن لؤي صافي، أمس، أن وفد المعارضة في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2" قدم للمبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، تقريراً يوثق انتهاكات النظام.

ويوثق التقرير انتهاكات النظام لهدنة حمص واتفاقي رفع الحصار عن المعضمية وبرزة، إضافة إلى استخدامه البراميل المتفجرة في حلب.

وبدأت صباح اليوم جلسة مشتركة بين وفدي النظام والمعارضة، هي الاولى ضمن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 التي انطلقت أمس بإشراف الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي.