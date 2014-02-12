أوباما يحمل روسيا مسؤولية تجويع السوريين

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أنه إذا حالت روسيا دون صدور قرار من الأمم المتحدة في شأن تسهيل المساعدات الإنسانية في سوريا، فإنها تتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين.

وقال أوباما إنه يوجد اجماع كبير بين معظم دول مجلس الأمن حول هذا القرار، مؤكداً أن وزير خارجيته جون كيري أبلغ الروس أنهم لا يستطيعون أن يقولوا إنهم قلقون على وضع الشعب السوري في الوقت الذي يجوعون فيه المدنيين.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، إنه ليس النظام السوري فقط هو المسؤول عن عدم وصول المساعدات للمدنيين، بل الروس كذلك، إذا منعوا مرور هذا القرار.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار عربي غربي بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا سبق أن وصفته روسيا بأنه منفصل عن الواقع.

ويهدف المشروع الذي تقدمت به أستراليا ولوكسمبورج والأردن إلى زيادة المساعدة لسوريا إلا أن روسيا سارعت إلى انتقاده قائلة إنه لا يؤدي إلى شيء إيجابي، واصفة إياه بأنه منفصل عن الواقع.

ورجح دبلوماسيون أن يتم التصويت على نص مشروع القرار في الأسبوع المقبل.