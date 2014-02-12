الإبراهيمي يتأهب لاجتماع مع وفدي سوريا في جنيف

قالت مصادر من الأمم المتحدة، الأربعاء، إن المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، سيجتمع خلال ساعات في جنيف مع وفدي سوريا من الحكومة والمعارضة.

وأكدت مصادر من الائتلاف السوري المعارض، لقناة "العربية"، الأربعاء، أنهم سيعقدون اجتماعاً وشيكاً مع الإبراهيمي في جنيف.

كما كشفت مصادر الأمم المتحدة عن اجتماع مرتقب بين الإبراهيمي والمبعوثين الأميركي والروسي في جنيف، الخميس.

وفي محاولة لدفع مفاوضات جنيف، التي شهدت جلسة متوترة قبل أن تلغى جلسة أخرى مسائية، أفادت معلومات لـ"العربية" أن المبعوث الروسي إلى جنيف غينادي غاتيلوف من المحتمل أن يعقد اجتماعاً مع وفد الائتلاف الوطني السوري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وقد يلتقي رئيس الائتلاف أحمد الجربا إن وصل الجربا إلى جنيف، كما سيلتقي وزير خارجية النظام وليد المعلم.

كما أفادت المعلومات بأن الاجتماع الثلاثي بين الوفدين الروسي والأميركي والمبعوث الأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي قد يعقد الخميس بدلاً عن الجمعة المقبل، حيث تصل مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان قبل الموعد الذي كان مقرراً.

وتحدثت المعلومات عن احتمال عقد اجتماع ثنائي أميركي روسي، وهناك احتمال لعقد اجتماع يجمع الأميركيين والروس والإبراهيمي ووفد الائتلاف السوري ووفد النظام.