ويلكس: ننتظر من النظام أن يقدم حلولاً للأزمة السورية

أوضح ممثل بريطانيا بسوريا جون ويلكس، في حديثه في مقابلة خاصة على قناة العربية، تعليقا على مؤتمر جنيف2، أن الوضع الإنساني في سوريا مؤسف وأن السوريين يعانون كثيراً.

وقال جون ويلكس: "الجولة الأولى من جنيف2 كانت تحضيرية، أما الجولة الثانية لهذا الأسبوع الجاري سيتم فيها الدخول في تفاصيل القضية السورية... المعارضة قدمت أفكارا لحل الأزمة، وننتظر من النظام أن يقدم هو الآخر أفكاراً مساهمة خلال الفترة القادمة".

واستنكر ويلكس، على النظام السوري قصفه الجائر بالصواريخ والبراميل المتفجرة، وأضاف "نسعى إلى الحل السياسي لا العسكري، ولا شك أن معالجة الوضع في سوريا يجب أن يكون بتحديد مسار سياسي واضح وعلينا الاستعجال بذلك، وتركيزنا هو على رفع المعاناة عن شعب سوريا".

وحول فترة المفاوضات في مؤتمر جنيف، علق ويلكس، "هناك تحديات كبيرة وكثيرة وأما فترة المفاوضات، فعليا علينا أن نبني في كل أسبوع على المستجدات الجديدة وهذا يحتاج عملا جديا".

وأفاد ممثل بريطانيا في سوريا، "أن النظام لم يتعامل مع القضية بشكل جدي وواجهنا منه تعنتا كبيرا، وهذا الأمر يجب أن يتغير وعلى الدول المساندة للنظام التحرك خلال هذه الفترة، وأن يقربوا وجهات النظر كي نستطيع التوصل إلى اتفاق".

ونوه، إلى أن العالم أجمع يمتلك إحصاءات حول أعداد القتلى والجرحى، وبريطانيا تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة أكثر من 3 ملايين نازح وبشكل عاجل.

وتابع ويلكس: "لدينا تقارير مقلقة حول السوريين الذين خرجوا من بعض المناطق المحاصرة إلا أن النظام قبض عليهم، ولا أحد يعلم أين هم الآن، وسيتم طرح هذا الملف في الأيام المقبلة من المفاوضات".

وأوضح ممثل بريطانيا في سوريا، أن دولته ترفض أي إيديولوجية تحاول فرض الدولة الإسلامية في سوريا.