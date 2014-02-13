تعليق اجتماعات اليوم بجنيف مالم تتفق أميركا وروسيا

قالت موفدة "العربية" إلى جنيف إن الابراهيمي لن يدعو غدا لاجتماعات مع النظام والمعارضة، ومن جهة أخرى فإن الاحتمال يكون قائماً بعد اللقاء الثلاثي بين الأميركيين والابراهيمي والروس بعد الظهر لدعوة السوريين للقاء في حال لمس أجواء إيجابية بين الروس والأميركيين، بحيث يكون الاجتماع يوم الجمعة. لكن هذا كله يتوقف على الأجواء بين الروس والأميركيين.

وبحسب مصدر غربي فإن الروس لن يسمحوا بانهيار المفاوضات، ولن يقبلوا أن ينسحب وفد النظام ويتحمل نتيجة الفشل... لذا من المحتمل أن يقدم الروس شيئا ولو بسيطا. عندها سيعمد الابراهيمي الى دعوة الطرفين مجددا خلال أسبوع. أما هذه الجولة فقد تنتهي الجمعة أو السبت، وهدف الابراهيمي أن يبحث في العمق الموضوعين الرئيسيين العنف/الإرهاب، وهيئة الحكم الانتقالي في نفس الوقت.