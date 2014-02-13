مشهد الخروج من حمص المحاصرة.. شهادات من ناجين

وصف سوريون مشهد خروج "أهل حمص المحاصرة" من الحصار خلال الأيام الماضية بأنه من أقسى ما شهدوه في الثورة السورية منذ ثلاثة أعوام. وسقطت مقولة الحماصنة الساخرة "ابتسم للسكايب، فأنت في حمص المحاصرة"، لتحل محلها "ابتسم للكاميرا، وإلا ستموت من الجوع".

صور النزوح أو الخروج من حمص أشاعت جواً ثقيلاً بين السوريين، من جهة خلق بعض الأمل بحياة أولئك المحاصرين الذين كادوا يموتون من الجوع، ومن جهة ثانية أشعرهم بالحزن والانكسار الذي لاح على وجوه الخارجين، خصوصاً مع اعتقال 336 شاباً ورجلاً واصطحابهم للاستجواب الفوري.

العم "ع.ج" غطى وجهه "بالكوفية" وخرج ليلتقطه رجال النظام الواقفون بجانب محافظ حمص "من غير المسموح أن آكل قبل أن يجري تفتيشي، والتحقيق معي، لم أضع لقمة في فمي إلا بعد أن تأكدوا أنني لست مقاتلاً، وكان عليّ أن أظهر هويتي الشخصية ليصدقوا أنني في عمر لا يسمح لي بالقتال "عمري 60 عاماً".

قدرت الأمم المتحدة أن عدد المفرج عنهم من الرجال الذين خرجوا من الحصار لا يزيد عن 152، ما يعني أن هناك على الأقل 184 لا يزالون قيد الاحتجاز والتحقيق.

"العربية.نت" تكلمت مع السيدة "م.ن" من اللواتي خرجن من الحصار، فقالت إنها كانت تفضل الموت على الخروج من الحصار بهذه الطريقة "كنا نسمع شتائم من أولئك الجنود المرافقين لفريق الهلال الأحمر، أنا سمعت أحدهم يقول "كان لازم نقتل جوا"، وأضافت: "فتشوا الرجال والشباب وكأنهم مجرمون، هؤلاء الذين تم تفتيشهم هم أبطالنا وأولادنا، هم من أبقونا على قيد الحياة رغم الحصار الطويل والمضني، لولا خوفي على أولادي من الموت جوعاً، لما قبلت بالخروج، ولكننا نموت هناك دون ضجة".

بالجنة في خبز؟

نشر ناشطون على شبكة الإنترنت فيديو لطفلين من حمص، تبدو لهجتهما الحمصية واضحة، تحدث الطفل الأول عن "اللاشيء"، "لا شيء للأكل، ما في شي ناكلو، ولا شي، حتى برغل ما في"، بينما طلب الطفل الثاني أن "يستشهد" والسبب ببساطة الأطفال وعفويتهم بدا كالصفعة القاسية "بدي آكل.. بالجنة ما في خبز؟".

الخارجون إما مرضى أو عاجزون

قالت "س.م" لم أرَ زوجي منذ أن بدأ الحصار علينا، ولدت ابني داخل الحصار ولم يرَ والده بعد، إذ إن قوات الأسد حاصرت حمص القديمة خلال وجود زوجي خارج حمص، وعندما خرجت خفت أن لا يتعرف علي زوجي، فوزني نقص كثيراً عن آخر مرة التقينا، والسكايب الذي كان وسيلتنا الوحيدة للتواصل لا يظهر الصور جيداً".

وأضافت ضاحكة "سألو أحد الرجال الخارجين عن سبب طول لحيته، فكتمنا ضحكتنا، وسقطت بدلاً عنها دموعنا، يسألونهم لماذا لا تحلقون ذقونكم، وهل يهتم بالحلاقة من لا يجد ما يأكل؟".

حمص المدمرة

الصورة التي بدأت الوكالات بنشرها، تعطي صورة عن مدى الدمار الذي يخلفه هؤلاء وراءهم، ويترك أسئلة كثيرة معلقة في الهواء، لعل أبسطها "أين كانوا يعيشون وسط ذلك الدمار". وحمص التي رسمت ابتسامة ثورة سوريا على مدى أكثر من 3 أعوام، جعلت الدموع تغص في أعين السوريين المراقبين للصور التي التقطت لأناس حوصروا لأكثر من عام ونصف، وجاعوا وهربوا من بيت لآخر للاحتماء من القصف، وخرج بعضهم باتفاقيات عالمية وبمراقبة دولية، ليأكل البسكويت والموز.

336 رجلاً من رجال حمص الذين خرجوا من الحصار هم الآن يقبعون في معتقل النظام قيد الاستجواب، حيث اتهمهم الأخير بأنهم إرهابيون، وحرم عليهم مغادرة الحصار دون تحقيق أو ربما إهانة من نوع آخر كما قال "م.ع" الشاب الحمصي الذي لا يزال يجلس في منزله في باب هود، غير مبال بالخروج، لأنه حسبما قال لـ"العربية.نت": "خلي الولاد ياكلو ويعيشوا، والنساء يتنفسوا، أنا إذا طلعت بدن يذلوني".

وكان محافظ حمص أعلن أمس أن عمليات إجلاء المدنيين توقفت لأسباب قال إنها "لوجستية وفنية".

"باب هود، باب التركمان، باب الدريب، الباب المسدود، حي الورشة، حي العصياتي، حي بستان الديون، حي الصفصافة، أسواق حمص القديمة كالسوق الأثري وسوق الخضرة، وجزء من حي وادي السايح، بالإضافة إلى أحياء حي جورة الشياح، حي الخالدية، حي القرابيص، حي القصور، حي الحميدية، طريق حماة، أجزاء من مركز المدينة".. يشكلون في تجمعهم حمص المحاصرة والمنكوبة منذ عام، حتى بات اسم "حمص المحاصرة" عابراً يمر على نشرات الأخبار ويتجول بين المحطات الفضائية وكأنه اسم المدينة وليس اسم جزء محتل احتلالاً كاملاً، ليصبح اليوم منظر خروج بعض المحاصرين، وفقاً لشروط النظام الذي دمر مدينتهم وقتل جزءاً من أرواحهم، هو الخبر المتصدر، ولتبقى حمص خبر النشرات المتصدر منذ 3 أعوام..

داس النظام في أحياء حمص القديمة على العمر بنعال الألم، وغابت أسماء وأرواح، وقوضت بيوت وذكريات، وخرج من تبقى على قيد الحياة وسط حصار من النظام يفتش الأحياء بحثاً عن الموتى في عيونهم.