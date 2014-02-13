وزير الإعلام السوري يوجه شتائم "على الهواء مباشرة"

يواجه وفد النظام السوري إلى جنيف انتقادات حادة بسبب توجيهه شتائم بالجملة على الهواء مباشرة للمعارضة ومؤسسات إعلامية، وهو ما ظهر مؤخراً في كلمة لوزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، وهو يكيل عشرات الشتائم على المعارضة على الهواء مباشرة.

فقد حصدت تصريحات الزعبي انتقادات كبيرة بين أوساط السوريين، لما تحمله من شتائم بحق وفد المعارضة.

تصريحات وزير إعلام نظام الأسد ليست الأولى من نوعها، فاجتماعات جنيف وما تخللها من مؤتمرات صحافية على الهواء مباشرة حصدت كماً كبيراً من التصريحات النارية، كان أقلها حدة التهجم على أي صحافي يعمل في مؤسسة إعلامية لا تتبع لنظام الأسد وحلفائه.

ووصل ذلك إلى حد خروج نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، المخضرم سياسياً كما يجب، عن أبسط بروتوكولات اللباقة الدبلوماسية ومحاولته التهجم جسدياً على أحد الصحافيين وشتمه على الهواء مباشرة.

وتتهم المعارضة السورية أيضاً بتوجيه شتائم لنظام الأسد عبر برامج حوارية وتلفزيونية، لكن ممثليها في جنيف حتى الآن لم يقعوا بأخطاء ممثلي النظام، وهو ما سجل نقطة لصالحهم على نظام الأسد.