أجواء تشاؤم تخيم على مفاوضات مؤتمر جنيف2

تخيم أجواء تشاؤم على مفاوضات جنيف2، بشهادة وفدي النظام والمعارضة، على السواء يوم الجمعة، ففي حين قال لؤي الصافي إنه لم يتم الاتفاق بعد على جولة ثالثة للمفاوضات، أعلن فيصل المقداد أن المفاوضات لم تحقق تقدماً يذكر.

وفي التفاصيل، نفى المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض في جنيف، لؤي الصافي، تحديد جلسة ثالثة للمفاوضات، رداً على سؤال يخص الأنباء التي راجت اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب غداً السبت بين طرفي الحوار.

وأفادت موفدة "العربية" إلى جنيف في وقت سابق بورود أنباء عن جلسة مفاوضات بين وفدي الائتلاف والنظام السوريين غداً السبت، وقد تم إبلاغ أعضاء الوفدين بأن هناك جلسات وقد تكون ثلاثية، وتبعا لذلك، فقد تم إلغاء سفر بعض أعضاء الوفد اليوم الجمعة.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر جنيف، لؤي الصافي، أن المفاوضات بين النظام والمعارضة متعثرة، وهذا ليس سرا، على حد قوله.

وأضاف الصافي أن نظام الأسد لم يقدم أي رد إيجابي على مذكرة الائتلاف، مطالبا كل الشرفاء في العالم للدفع نحو استمرار الحل السياسي، لكنه سجل أن الموقف السوري ما زال على حاله لجهة النظام السوري.

ومن جهته، أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، في مؤتمر صحافي أن الطرف الآخر، يقصد المعارضة، جاء بأجندة غير واقعية، مصرا على البدء بالمفاوضات ببند مكافحة الإرهاب، على حد قوله.

ويرى المقداد أن إسرائيل تقف وراء كل ما حدث في سوريا، مؤكدا بالمناسبة استمرار تشاور نظام دمشق مع موسكو.

وبالنسبة للمقداد، فإن النظام السوري مستعد لمناقشة المرحلة الانتقالية بعد الاتفاق على مكافحة الإرهاب، وأن مناقشة موضوع الإرهاب يخضع لازدواجية المعايير"، حسب قوله.

وقال المقداد في المؤتمر الصحافي: "نعبر عن أسفنا العميق لأن هذه الجولة لم تقدم جديدا".

وقبل ذلك، قال مسؤول في المعارضة السورية، الجمعة، إن الوسيط الدولي الاخضر الإبراهيمي يعتزم عقد جولة ثالثة من محادثات السلام مع اقتراب المفاوضات من انتهاء أسبوعها الثاني.

وقال مفاوض المعارضة السورية أحمد جقل إن الابراهيمي أبلغ المعارضة أن المحادثات ستستمر وإنه ستعقد جولة ثالثة لكنه لم يحدد موعداً. وأضاف أنه ربما تعقد جلسة محادثات يوم السبت.



