فشل اجتماع الإبراهيمي مع روسيا وأميركا في "جنيف2"

وصفت مصادر دبلوماسية غربية أجواء مؤتمر "جنيف 2" بأنها لا تزال قاتمة جدا ولا يوجد أية نتائج من الاجتماع الثلاثي حول سوريا، بعد فشل المفاوضات حتى اللحظة.

وأعادت المصادر الدبلوماسية القرار إلى يد الموفد الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي، لاتخاذ قرار الاستمرار في "جنيف 2"، إذا استمر تعثر المفاوضات.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية تقول اذا لم تحصل أية تطورات خلال الساعات المقبلة في "جنيف 2" فقد لا تكون هناك جولة ثالثة، معتبرة أن الكرة في ملعب الروس والنظام السوري لإنقاذ مؤتمر "جنيف 2 "

المعارضة: الأمور ليست إيجابية

من جهة أخرى اعتبر وفد المعارضة السورية المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2"، أن "الامور ليست ايجابية".

وأتت هذه التصريحات اثر لقاء الوفد المعارض مع مساعدة وزير الخارجية الاميركي وندي شيرمان، التي عقدت لقاء ثلاثيا مع الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي ونائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف.

وأوضح عضو وفد المعارضة بدر جاموس لوكالة فرانس برس أن الإبراهيمي سيعقد غدا جلستين منفصلتين، الساعة العاشرة صباحا (9 توقيت غرينيتش) مع الوفد الحكومي، وفي الساعة الحادية عشرة والنصف مع الوفد المعارض.

وأشار إلى أنه "لا نحن ولا الإبراهيمي مستعدون لإضاعة الوقت، وفي حال لم يكن هناك خطوات عملية لا أعتقد أنه ستكون هناك جولة ثالثة".

وكان الإبراهيمي تلقى وعودا اميركية وروسية بالمساعدة على إخراج المحادثات بين وفدي النظام والمعارضة السوريين من الطريق المسدود، بعد انقضاء أربعة ايام من الجولة الثانية من التفاوض من دون أي إحراز أي تقدم.