أبو سليمان البريطاني يفاجئ عائلته بالانتحار في حلب

فوجئ البريطانيون بخبر أول انتحاري بريطاني نسب إليه تفجير سجن حلب، وعرف بين المقاتلين هناك باسم "أبو سليمان البريطاني"، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست" الإلكترونية.

عبدالوحيد مجيد (41 عاما)، فجر نفسه بحسب مصادر متطابقة في سيارة انطلق بها إلى سور سجن حلب، لتنفجر به مع السور، وربما يكون أول انتحاري في تاريخ بريطانيا إن صحت روايات المصادر.

عائلة عبدالوحيد مجيد كانت الأكثر تفاجؤا بالخبر، خاصة وأنهم يعتقدون أن ابنهم في مهمة إغاثية إنسانية على الحدود السورية التركية، وفقا لروايته طيلة الأشهر الستة التي مكثها في سوريا.

وأظهرت عائلة عبدالوحيد صورا أرسلها إليهم خلال الأشهر الماضية عبر الإنترنت، ومعظمها مع مجموعة من الأطفال، في لقطات توحي بالعمل الإغاثي الذي كان يقوم به.

أحد أقرباء عبدالوحيد قال بأنه كان يتصل بهم بشكل متواصل كل 3 أيام عبر "سكايب"، لكنه توقف في الأيام الماضية، وهو ما يؤيد الشكوك بأنه الانتحاري الذي قام بالعملية.

من جهته علق عارف سيد، وهو أحد الدعاة الذين كانت علاقته بهم وثيقة أثناء تواجده في بريطانيا، بأن "عبدالوحيد أخ طيب، وكان له اهتمام بالعمل على دولة إسلامية"، بالإضافة لعمله الدعوي في بلده بريطانيا.

وبالرغم من أن الجهة البريطانية المسؤولة عن محاربة الإرهاب عملت على تفتيش بيت مجيد، في منطقة "ماريتاس أفنيو"، لكن لم يأت تأكيد نهائي بأنه انتحاري سجن حلب.

ولا تزال عائلة مجيد البريطانية من أصل باكستاني تعيش حالة من القلق، لأن ابنها لم يبد يوما اهتماما بالإرهاب أو التطرف، خاصة وأنه أب لثلاثة أطفال، أكبرهم في الثامنة عشر من عمره، وأصغرهم ابنة في الثانية عشر من عمرها.

لكن الداعية عمر بكري محمد أكد لصحيفة "إيفنينج ستاندارد" أن مجيد كان "عضوا عاملا في مجموعة محظورة اسمها (المجاهدون) لفترة طويلة انتهت في عام 2004.