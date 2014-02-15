المعارضة والنظام وجها لوجه في ختام جولة جنيف الثانية

يلتقي اليوم في "جنيف 2" وفدا المعارضة السورية والنظام، بإشراف الأخضر الإبراهيمي، في ختام الجولة الثانية من مفاوضات السلام حول سوريا.

ويأتي اللقاء بعد إعلان الطرفين عن فشل المباحثات التي شهدتها جنيف خلال الأيام الماضية، فيما تمسك الإبراهيمي بالصمت.

في حين أكد الوفدان تمسكهما بالمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات لم يحدد وقتها.

وبينما توالت الأنباء من جنيف عن وصول الجولة الثانية من المفاوضات إلى طريق مسدود، أكدت ريما فليحان، عضو الائتلاف، في اتصال مع "العربية" أن المحادثات، وإن لم تحقق نتائج ملموسة، إلا أنها لم تنته بعد.

ورغم أن طرفي المفاوضات أعلنا في وقت سابق عن فشل الجولة الثانية من "جنيف 2"، إلا أن الأنباء الأولية تتحدث عن جولة جديدة وسط تفاؤل أميركي. وقد وصل التفاؤل الأميركي إلى تأكيد الخارجية الأميركية عن اتفاق جميع الأطراف، بما فيهم الروس، على جميع بنود جنيف1، بما فيها الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، وهو اتفاق يستثنى منه نظام الأسد.

في المقابل، أعلن مصدر دبلوماسي غربي أن طرفي التفاوض بحاجة لبعض الوقت من أجل تقييم الجولتين الأولى والثانية، في إشارة الى أن الجولة الثالثة قد لا تنعقد في وقت قريب.