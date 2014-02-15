شيرمان لـ"العربية": نظام الأسد لم يأخذ "جنيف2" بجدية

دعت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان النظام السوري لأخذ المفاوضات بجدية أكبر كما يقوم الائتلاف الوطني المعارض، معتبرة أن مفاضاوت جنيف اثنين حول سوريا لم تفشل بعد لكنها تمر بأوقات صعبة.

وقالت شيرمان في مقابلة مع قناة العربية أن "المفاوضات لم تفشل بعد، صحيح أنها مرت بظروف صعبة، لكننا ندرك ذلك أنه في هذه العملية سيكون هناك صعود وهبوط ، وهذه طبيعي في ظل الحرب التي نحاول إنهاءها ، هذه المفاوضات ستكون صعبة وهي لحظات قاسية لكن علينا انتظار النتائج ".

إن الأمريكيين والروس اتفقوا على أن الهدف من مفاوضات جنيف اثنين هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وان الطرف الوحيد الذي رفض ذلك هو النظام.

وأكدت شيرمان أعتقد أننا اتفقنا مع المسؤولين الروس على تطبيق بنود جنيف واحد، وأن هذا هو الهدف من مفاوضات جنيف اثنين الحالية، بما فيها تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات يشارك فيها الطرفان.

وقالت شيرمان أنه منذ أسابيع قليلة في مونترو هنا في سويسرا، اتفقت 40 دولة ومنظمة على هذه المحادثات هدفها هو نقل السلطة فمن فيهم الوزير لافروف.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي لافروف أكد بنفسه على أهمية تشكل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لكن الطرف الوحيد الذي رفض ذلك هو النظام السوري.