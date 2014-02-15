واشنطن تدرس خطوات جديدة للضغط على الأسد

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة تدرس مزيداً من الخطوات للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال أوباما، أمس الجمعة في لقاء مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في مزرعة في رانشو ميراج، التي تقع على بعد مئتي كيلومتر جنوب شرق لوس أنجلوس، "لا نتوقع حل ذلك في الأمد القريب، لذلك ستكون هناك خطوات فورية علينا اتخاذها لمساعدة الوضع الإنساني هناك". وأضاف "ستكون خطوات مرحلية يمكننا اتخاذها لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وكان العاهل الأردني التقى الأربعاء في واشنطن، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه "إجراءات جارية للتوصل إلى عملية انتقالية سياسية ونهاية النزاع في سوريا"، و"طريقة الرد المثلي على التهديد المتنامي للتطرف العنيف الذي يغذيه النزاع السوري".