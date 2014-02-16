إصابة 7 سوريين واعتقال 3 أثناء محاولتهم دخول الأردن

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ليل السبت الأحد، إصابة 7 سوريين واعتقال ثلاثة آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى أراضي المملكة الأردنية من "أماكن غير مخصصة لعبور اللاجئين".

وقال المصدر في بيان نشر على موقع القيادة الإلكتروني إن "10 أشخاص حاولوا مساء السبت اجتياز الحدود الأردنية السورية من الجانب السوري وبطريقة غير مشروعة، ومن الأماكن غير المخصصة لعبور اللاجئين".

وأضاف أنه "تم الاشتباك معهم من قبل قوات حرس الحدود، حيث أصيب 7 منهم وتم إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين".

وأوضح المصدر أن "قوات حرس الحدود تعاملت مع هذه المجموعة حسب التعليمات التي تتعامل بها في مثل هذه المواقف"، مشيرا إلى أنها "قامت بإجلاء الجرحى إلى مستشفى الرمثا الحكومي - 90 كلم شمال العاصمة الأردنية - لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة".

وأعلن حرس الحدود الأردني في ديسمبر الماضي تصاعد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى 300%، مشيرا إلى إحباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة.

ويستضيف الأردن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، منهم نحو 120 ألفا في مخيم الزعتري شمال المملكة قرب الحدود مع سوريا.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تصل أعداد اللاجئين في دول الجوار إلى 3,25 مليون شخص بحلول يونيو المقبل، على أن تزداد لتبلغ 4,1 مليون قبل أواخر العام الحالي.

فيما يستقبل لبنان في الوقت الحالي العدد الأكبر من اللاجئين (905 آلاف) يليه الأردن (575 الفا) ومن ثم تركيا (562 ألفا) والعراق (250 ألفا) ثم مصر.