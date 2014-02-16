حريق يأتي على خيم للاجئين السوريين في جنوب لبنان

أتى حريق مساء السبت على سبع خيم للاجئين السوريين في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان، من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع مساء اليوم (أمس السبت) في خيم للنازحين السوريين خلف مصلحة المياه في مدينة صور، بالقرب من آثارات المدينة، سببه امتداد النيران من مدفأة في إحدى الخيم".

والتهم الحريق أكثر من سبع خيم بشكل كامل، وبكل محتوياتها، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق لم يؤد إلى إصابات مباشرة، لأن قاطني الخيم تمكنوا من مغادرتها قبل أن تطالها النيران.

إلا أن فرق الإسعاف حضرت إلى المكان وعملت على معالجة عدد من حالات ضيق التنفس ميدانياً.

ويستقبل لبنان على أراضيه قرابة مليون نازح سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى هذا البلد الذي لا يتعدى عدد سكانه قرابة أربعة ملايين نسمة. ويعيش القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين في خيم غير مجهزة لمقاومة البرد أو الحر.