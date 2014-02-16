كيري يتهم النظام السوري بـ"عرقلة" جنيف2

اتهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأحد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ"العرقلة" بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف بين ممثلين للنظام والمعارضة.

وبعد أن اعتبر كيري أن مفاوضات جنيف قد "علقت"، دعا "داعمي النظام إلى الضغط" على النظام السوري ليضع حدا "لتعنته في المفاوضات ولأساليبه الوحشية على الأرض".

ومن جهة أخرى اعتبر وليد المعلم وزير الخارجية السورية أن الجولة الثانية من جنيف-2 "لم تفشل وأنجزت تقدماً هاماً"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن المعلم قوله في الطائرة التي أقلت الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف خلال عودته إلى دمشق، إن "الجولة الثانية لم تفشل وأنجزت تقدماً هاماً جداً".