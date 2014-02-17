العميد عبد الإله البشير.. قائد جديد للجيش الحر

اختار المجلس العسكري السوري الأعلى للجيش الحر العميد عبد الإله البشير بديلاً للواء سليم إدريس، كرئيس لهيئة الأركان، وذلك بعد إقالة إدريس من منصبه الذي تولاه في أغسطس من عام 2012.

وكان العميد عبدالله البشير النعيمي قائد المجلس العسكري في القنيطرة قبل تكليفه بالمهمة الجديدة.

وينتمي رئيس هيئة الأركان الجديد لقبيلة النعيم في القنيطرة. وقد انشق عن جيش النظام في منتصف عام 2012، وشكل مجلساً عسكرياً ضم غالبية الألوية والكتائب المقاتلة في تلك المنطقة وأقرباء له.

وتقول المعلومات المتوافرة إنه خسر أحد أبنائه أثناء معركة مع قوات النظام.

يذكر أن هيئة الأركان العامة للجيش الحر قد أنشئت في ديسمبر 2012 وعين إدريس قائداً لها.

وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري على الأرض وتوحيد قيادتها، وأبقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.

