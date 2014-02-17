داعش يشتبك مع الجيش الحر في الشحيلة بدير الزور

أفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري شرق سوريا، كما دارت اشتباكات في حي الحويقة بمدينة دير الزور، بالتزامن مع قصف من قبل قوات الأسد على مناطق في الحي.

فيما تعرضت حواجز للجيش الحر إلى هجمات بسيارات مفخخة وقنابل في الشحيل بدير الزور، في وقت اندلعت اشتباكات بين الجيش الحر ومسلحين من تنظيم داعش.

وفي ريف دمشق أفادت الهيئة العامة للثورة السورية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف بلدة يبرود في القلمون.

وصعّدت قوات النظام السوري من حملة القصف العنيف على بلدة يبرود تمهيدا لشن هجوم واسع النطاق.

وتحدثت الهيئة العامة للثورة عن اندلاع معارك عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني وما يطلق عليهم الشبيحة على أطراف بلدة يبرود الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية.

وذكرت تقارير الناشطين خلال الأيام الماضية أن النظام قد عزز قواته في تلك المنطقة، فيما يواصل طيرانه الحربي قصف البلدة في محاولة لقطع طرق المعابر من القلمون على الحدود اللبنانية، ما يعني قطع طرق الإمداد للثوار في آخر المناطق التي سيسطرون عليها في القلمون.