فيديو يظهر محتويات براميل النظام المتفجرة

بث ناشطون على مواقع الإنترنت شريط فيديو يُظهر أحد البراميل المتفجرة التي أسقطها النظام في التاسع من هذا الشهر في ريف اللاذقية إلا أنه لم ينفجر.

وأظهر الفيديو ما يحتويه البرميل من أسطوانة غاز، وقضبان بارود، وحشوات تفجيرية شديدة التدمير ومسامير.

ويظهر الفيديو خروج المواد المتفجرة من البرميل بسبب سقوطه العنيف، ويقول الناشطون إن وزن البرميل يصل لأكثر من 500 كلغ.

والبراميل المتفجرة هي السلاح الفتاك الذي يستخدمه النظام السوري على المدن والقرى السورية، ولتلك البراميل تأثير واسع ويسبب دماراً كبيراً وهائلاً.

وتعد حلب أكثر المدن التي عانت من هذا السلاح مؤخراً.