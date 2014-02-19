روسيا: قرار دخول المساعدات إلى سوريا خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسعَ أعضاء مجلس الأمن "لتسييس" القضية، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي عربي حول سوريا، وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال "الإرهاب" في الحرب الأهلية الجارية في سوريا، قائلة إنها مستعدة للتفاوض في المجلس.

ونقلت إنترفاكس عن لافروف قوله خلال اجتماع لدول الخليج العربية في الكويت: "إذا لم يسعَ أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب، أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى قرار خلال الأيام القادمة".

وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية، فاليري آموس، مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا.

ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون نسمة، أي حوالي نصف السكان، بحاجة إلى مساعدة.

وقال دبلوماسيون، أمس الثلاثاء، إنه حدث دمج بين مسودة القرار الغربي العربي والنص الروسي، لكن مجلس الأمن يحاول التوصل إلى أرض مشتركة فيما يتعلق بنقاط أساسية، منها التهديد بعقوبات تستهدف جهات بعينها ودخول المساعدات إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، يوم الاثنين، إن روسيا - وهي عضو دائم في المجلس تملك حق النقض (الفيتو) - لن تسمح للمنظمة الدولية بإصدار قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق.