مسؤول أميركي: لن نزود المعارضة السورية بصواريخ نوعية

قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض تزويد قوات المعارضة السورية بصواريخ محمولة على الكتف ويمكنها إسقاط طائرات حربية.

وكان المسؤول، الذي يرافق وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته لتونس، يرد على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة ويفيد بنية السعودية تزويد المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي محمولة صينية الصنع وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من روسيا.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال المسؤول في إدارة أوباما طالبا عدم نشر اسمه: "الإدارة لا تزال تعارض أي تقديم لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة للمعارضة السورية".

وتعارض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات خشية أن تسقط في أيدي قوات ربما تستخدمها ضد أهداف غربية أو طائرات تجارية.

يذكر أن عددا من "أصدقاء سوريا" كانوا قد اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة تقديم للمعارضة السورية صواريخ محمولة على الكتف يمكن أن تسقط طائرات النظام ومضادة للطائرات.

