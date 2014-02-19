هيومن ووتش: صواريخ سورية جديدة مزودة بقنابل عنقودية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، اليوم الأربعاء، القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من الصواريخ يمكن تزويده بقنابل عنقودية، ولم يسبق أن استخدم حتى الآن في النزاع السوري.

وقالت المنظمة إن صورا التقطت بعد هجوم شن أخيرا في مدينة حماة بوسط سوريا تظهر أن الجيش النظامي نشر صواريخ أرض-أرض روسية الصنع من طراز "9 ام 55 كاي 300 ملم" يمكن أن تنقل عشرات من القنابل العنقودية.

وتم استخدام هذه الصواريخ يومي 12 و13 فبراير في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأوضحت المنظمة أن هذه الصواريخ أقوى بثلاث مرات من نوع آخر من الأسلحة يتم تزويده قنابل عنقودية واستخدمته القوات النظامية، محذرة من أن هذا السلاح سيخلف عددا أكبر من القتلى في صفوف المدنيين.

وقال ستيف غوس مدير دائرة السلاح في هيومن رايتس ووتش إن "استمرار القوات الحكومية السورية في استخدام قنابل عنقودية محظورة ضد شعبها هو أمر رهيب".

وأضاف أن "القنابل العنقودية تقتل مدنيين سوريين وتهدد الأجيال المقبلة".

والقنابل العنقودية محظورة في 113 بلدا. وهي تقتل من دون تمييز، وتواصل تأثيرها الفتاك على المدنيين لفترة طويلة.

وقتل أكثر من 140 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.



