السعودية تنتقد عجز المجتمع الدولي عن حماية السوريين

انتقد عبدالله المعلمي - المندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة - عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤوليته لحماية الشعب السوري. وقال المعلمي خلال جلسة لمجلس الأمن إن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في سوريا، والذين يهددون الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف المعلمي خلال جلسة لمجلس الأمن ناقش فيها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، أن ما يتحجج به مندوب سوريا في مجلس الأمن بأن بلاده تحارب الإرهاب ما هو إلا محاولة واهية لصرف الأنظار عن حقيقة ما يجري في سوريا التي تعرضت لأكبر مأساة في تاريخ هذا القرن والعصور الماضية.

وكان سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عقدوا الثلاثاء، اجتماعاً جديداً في محاولة لوضع مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.