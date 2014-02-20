دبلوماسيون: دمشق تتخلف عن مهلة تدمير الكيمياوي

أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن دمشق لن تتمكن من إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية في الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل، وأعربوا عن غضب عدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إزاء هذا التأخير الذي قد يمتد "لعدة أشهر".

وعشية انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي ستبحث في التأخر بإتلاف الترسانة السورية، لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من عناصرها الكيمياوية، ولم تحترم تواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.

وأكد مصدر مطلع على الملف أن سوريا أبلغت المنظمة أنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيمياوية المصنفة من الدرجتين الأولى والثانية بحلول نهاية مايو.

وهذا الأمر يمثل تأخيراً لأشهر عدة قياساً إلى المهلة الزمنية المحددة بموجب البرنامج الذي وافقت عليه الأمم المتحدة إثر الاتفاق الأميركي - الروسي، الذي سمح بتفادي ضربات عسكرية أميركية على أهداف في سوريا.

وينص الاتفاق على إخراج الأسلحة الكيمياوية من سوريا عن طريق ميناء اللاذقية على متن سفن دنماركية ونرويجية باتجاه مرفأ جويا تاورو الإيطالي، على أن تنقل بعدها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تحوي تجهيزات لإتلاف المخزون السوري من الأسلحة المحظورة في عملية تستغرق حوالي 90 يوماً.

وسيؤدي التخلف عن موعد نهاية مايو إلى عدم الالتزام بالمهلة التي تعهد بها النظام السوري لإتلاف ترسانته من الأسلحة الكيمياوية المحددة في 30 يونيو.