20 قتيل بانفجار سيارة مفخخة عند معبر باب السلامة

وقع انفجار ضخم عند معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية، ونجم عنه عشرات القتلى والجرحى، وبحسب ما قالت شبكة شام فإن عدد الضحايا حتى الآن بلغ 20 قتيلا و 50 جريحا .

ووقع الانفجار على الجانب السوري من جهة مدينة حلب، وبحسب المعلومات التي قالها مراسل "الحدث" من الحدود، زيدان زنكلو، فإن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، انفجرت على أطراف مخيم باب السلامة للاجئين السوريين، والذي يوجد فيه حوالي 7000 لاجئ.

وأضاف زنكلو أن المخيم يحاذي المعبر تماماً.

ويبدو أن الانفجار كان ضخما،ً لأنه أدى لاحتراق عدد من الخيم وعدة سيارات وباص كان يقل النازحين من حلب إلى معبر باب السلامة.

ويتم نقل الجرحى إلى المشافي التركية في كلس.