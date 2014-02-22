أكراد سوريا ينتزعون بلدة من مقاتلي داعش

أعلنت جماعة كردية مسلحة أنها استولت على بلدة شمال شرق سوريا من مقاتلين إسلاميين، اليوم السبت، في معركة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أودت بحياة 28 شخصاً معظمهم إسلاميون.

وأعلنت وحدات حماية الشعب، وهي جماعة كردية، في بيان، أن مقاتليها قتلوا نحو 50 من "المرتزقة المسلحين" في المعركة من أجل السيطرة على تل براك الواقعة على طريق سريع بين مدينتي الحسكة والقامشلي.

ومن جانبه، أفاد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، أن ما لا يقل عن 25 مقاتلاً من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قتلوا إلى جانب ثلاثة أعضاء من الجماعة الكردية.

وشهدت الفترة الماضية معارك دامية بين عناصر داعش وتنظيمات مدنية وإسلامية أخرى في محاولة للسيطرة على المناطق التي انسحب منها الجيش السوري.

ويسعى المقاتلون الأكراد إلى إحكام السيطرة على مناطقهم في مواجهة مسلحين آخرين عقب تقلص نفوذ دمشق في ظل حرب أهلية طاحنة.