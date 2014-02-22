تصاعد وتيرة القصف وإلقاء البراميل المتفجرة على يبرود

نفذ الطيران السوري، اليوم السبت، سلسلة غارات على بلدة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

وقال المرصد في بريد إلكتروني: "نفذ الطيران الحربي غارات جوية عدة على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة رأس العين في القلمون والجبال المحيطة ببلدة رنكوس".

كما أشار إلى إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسية في القلمون لمقاتلي المعارضة.

وبدأت القوات النظامية هجوماً على يبرود منذ نحو أسبوعين، في محاولة للسيطرة عليها. وتسبب الهجوم بنزوح مزيد من السوريين، بعضهم في اتجاه المنطقة اللبنانية الحدودية.

وتقدر المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عدد السوريين الذين لجأوا إلى لبنان خلال 12 يوماً من مناطق سورية مختلفة بـ12800 شخص.

وقال ناشط يقدم نفسه باسم عامر لوكالة "فرانس برس" من القلمون عبر "سكايب"، إن وتيرة قصف القوات النظامية على يبرود تتصاعد، ما يؤشر إلى محاولة "قوات النظام وحزب الله إحراز تقدم على الأرض".