مطالبات بالضغط على الأسد لتنفيذ القرار الإنساني

طالبت واشنطن على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على دمشق لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن سوريا بشكل عاجل.

وصوت المجلس بالإجماع على القرار الذي يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.

ويتضمن القرار تهديداً باتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بما ورد به، ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من كلا طرفي النزاع

بتبني هذا القرار فإن مجلس الأمن يرسل رسالة واضحة لجميع أطراف النزاع في سوريا لضمان وصول الإغاثة الإنسانية ورفع الحصار عن المدن.