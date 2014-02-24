فريق فرنسي في الأردن ولبنان لدرس طلبات لجوء السوريين

أفادت مصادر متطابقة، اليوم الاثنين، أن الأجهزة المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء في فرنسا ستقوم بمهمات في المنطقة خصوصا في لبنان والأردن لدى اللاجئين السوريين.

وهذا إجراء نادر لأن آخر مهمة في الخارج أجراها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والبدون كانت في كوسوفو في 1999، بحسب مديره العام باسكال بريس.

وسيتولى مكتب الهجرة الدولي نقل الأشخاص الذين ستنطبق عليهم المعايير المطلوبة إلى فرنسا، كلاجئين سيحصلون على إقامة لـ10 سنوات والحق في العمل.

ومنذ اندلاع حركة الاحتجاج ضد نظام بشار الأسد في مارس 2011، استقبلت فرنسا أكثر من 5000 سوري بينهم 3000 منحوا وضع اللاجئين أتوا إلى فرنسا بوسائلهم الخاصة.

وهذه الأرقام تبقى منخفضة جدا خصوصا أن عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة لسوريا خاصة بلغ نحو 2.4 مليون.

وفي أكتوبر تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باستقبال 500 سوري وصفت المفوضية العليا للاجئين أوضاعهم بالصعبة في المخيمات القريبة من سوريا.

وصرح ريشار ديدييه، المكلف بتنسيق عمليات استقبال اللاجئين السوريين، لوكالة "فرانس برس" أن "أولى العائلات وصلت في يناير قادمة من الأردن".

وكانت هذه العائلات تتمتع بوضع اللاجئين ووصلت في إطار اتفاق "إعادة توطين".

وكانت المفوضية العليا للاجئين وجهت العام الماضي نداء لنقل 30 ألف سوري للإقامة في الخارج. وطلبت الأمم المتحدة الجمعة من الدول زيادة مساهمتها في هذا البرنامج مشيرة إلى أنها تبحث عن 100 ألف مكان إضافي.



