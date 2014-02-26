مواجهة أدبية أخلاقية بين مندوبي السعودية وسوريا

لم تمر جلسة الأمم المتحدة بشأن سوريا، أمس، بدون أحداث جانبية وتراشقات كلامية أصبحت مقترنة بوجود بشار الجعفري، مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، فيجتهد الجعفري باستخدام قاموس اللغة العربية في ابتكار الشتائم، وكيل الاتهامات يميناً ويساراً.

ولكن عبدالله المعلمي، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، استطاع قلب الطاولة على الجعفري، مفنداً كلامه وساخراً من تكرار "أسطوانة" الرواية الرسمية السورية لما يحدث، مستغرباً من الاستخفاف الذي يتعامل به النظام ومندوبه مع أرواح الناس.

وفي الوقت الذي وصف فيه الجعفري الوضع القائم في سوريا والموت المستمر بأنه "أشبه ما يكون بصناعة فيلم هوليودي يتوفر له مخرج جيد وممثلون مميزون، وتنقصه الحبكة الروائية المقنعة"، رد عليه المعلمي مستغرباً من الاستهتار السوري الرسمي: "إن كان مندوب الحكومة السورية يعتبر أن كل ما يجري لا يتجاوز فيلماً هوليودياً، فلعله لا يطمح بالمنافسة على الأوسكار في نهاية هذا الأسبوع".

بيت شعر منقوص

حاول الجعفري الاستشهاد ببيت من الشعر، فقال "ألقاه في اليم مكتوف اليد...... ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء" في حين أن البيت الصحيح هو "ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له .... إياك إياك أن تبتل بالماء".

وتعليقاً على الخطأ في الشعر علق المعلمي "إنني أقدر المواهب الأدبية التي يتمتع بها زميلنا المندوب السوري، وإن كان أخطأ في نص البيت الشعري الذي أورده"، لتكون هي المحطة الثانية في محطات إحراج المعلمي للجعفري، معتمداً على أخطاء يرتكبها الأخير بنفسه عن نفسه.

ألفاظ نابية

لم يتوانَ الجعفري عن استخدام الشتائم في جلسة أممية كتلك التي كان يتكلم فيها أمس، والمخصصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في بلده، فقال: "السعودية في حالة تأهب بسبب انضمام أعداد غفيرة من شبابها للجهاد، جهاد الزعرنة".

ليأتي رد المعلمي حاسماً بترك استخدام تلك الألفاظ والصفات للجعفري، وترفعه شخصياً عن نطقها "فيما يتعلق بعبارات الزعرنة والدناءة وقلة الأدب فإنني أسلم له بالتفوق المطلق في ذلك، ولن أنحدر في محاولة مجاراته في مثل هذه العبارات".

أسطوانة الإرهاب مملة

ووصف المعلمي كلام النظام السوري ومندوبه المستمر عن الإرهاب بأنه "أسطوانة مملة لا تستحق الرد أو التعليق".

أن يعتاد المرء على تلقي السخرية أمر ربما يكون مقبولاً من أشخاص طبيعيين لا يحملون صفة اعتبارية، ولكن أن يقترن وجود بشار الجعفري، مندوب النظام السوري، بتحول أي جلسة أممية إلى ما يشبه بازار الكلام والشتائم، فهو أمر يدعو للتساؤل عن طريقة تفكير النظام وكيفية اختيار ممثليه.