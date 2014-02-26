دبلوماسيون: دمشق تقترح موعداً "أقرب" لنزع الكيمياوي

أكد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، أن سوريا وافقت على جدول زمني جديد لإزالة أسلحتها الكيمياوية بحلول أواخر أبريل/نيسان، بعدما تجاوزت موعدا نهائيا لشحن ترسانتها إلى الخارج في وقت سابق هذا الشهر.

وبموجب الاتفاق الأميركي-الروسي كان ينبغي أن تسلم حكومة بشار الأسد ما يزيد على 1300 طن من الكيمياويات السامة بحلول الخامس من فبراير لتدميرها في الخارج.

ولم يرسل إلى خارج البلاد إلى الآن سوى ثلاث شحنات تمثل ما يقرب من 10% من المخزون الإجمالي الذي أعلنته سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تشرف مع الأمم المتحدة على عملية تدمير الترسانة السورية.

وقالت المنظمة إن شحنة رابعة تحوي غاز الخردل غادرت سوريا اليوم الأربعاء. ورحبت المنظمة بهذه الخطة مع حث دمشق في الوقت نفسه على المحافظة على وتيرة إرسال موادها الكيمياوية السامة إلى الخارج.

ومع تزايد الإحباط الدولي بسبب بطء معدل شحن المواد الكيمياوية، قدمت سوريا الأسبوع الماضي خطة جديدة للتخلص من أسلحتها الكيمياوية الباقية خلال 100 يوم، وهو ما كان من شأنه أن يجعل الموعد النهائي لاكتمال المهمة في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أكدت أنه يمكن تنفيذ عملية شحن الأسلحة بوتيرة أسرع برغم القتال الدائر في سوريا. كما القوى الغربية الأسبوع الماضي إن إرسال الأسلحة الكيمياوية للخارج يمكن أن يستكمل بنهاية مارس.

وكشف دبلوماسيون أنه بموجب الجدول الزمني الأحدث تلتزم سوريا بنقل معظم الكيمياويات المتبقية إلى ميناء اللاذقية بحلول 13 أبريل، حيث تشحن من هناك إلى الخارج لتدميرها.

وأضافوا أن الشحنات القادمة من موقعين يتسم الوضع الأمني فيهما بالخطورة ستصل إلى ميناء اللاذقية بحلول 27 أبريل.

كما أوضح الدبلوماسيون كذلك أنه من المتوقع أن تغادر شحنة أخرى الميناء على سفن دولية بحلول مطلع الأسبوع القادم.

ومن جهته، قال دبلوماسي غربي كبير: "من المرجح أن تكون هناك تحركات في الأيام القليلة القادمة.. هذا أمر يواصل الروس الضغط على النظام بشأنه.. هذه العملية تمضي قدما لم تتعطل تماما".



