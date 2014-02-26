مقتل 175 من مقاتلي المعارضة في كمين بريف دمشق

قتل أكثر من 175 مقاتلاً من المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، في كمين نصبته القوات النظامية على مدخل أحد معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل وإصابة عشرات المقاتلين من الكتائب الإسلامية في كمين نصبته القوات النظامية في ريف دمشق، مدعمة بمقاتلين من حزب الله اللبناني قرب بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية.

وتقع العتيبة على المدخل الشرقي من الغوطة التي تعد إلى جانب منطقة القلمون الواقعة كذلك في ريف العاصمة، أحد مسارح القتال بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية.

وتعد الغوطة الشرقية، التي تقع إلى الشرق من العاصمة السورية، معقلاً أساسياً للمعارضة المسلحة ضد النظام السوري.

وكانت الغوطة الشرقية شهدت هجوماً بالسلاح الكيمياوي أودى بحياة مئات الأشخاص في صيف 2013، هدد على إثره الغرب والولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري، إلا أن اتفاقاً يقضي بتسليم دمشق ترسانتها الكيمياوية أبعد شبح هذه الضربة.