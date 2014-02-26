3300 قتيل بين داعش والمعارضة منذ بدء المعارك بينهم

قتل 3300 شخص منذ بدء المعارك في سوريا بين الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومقاتلين من كتائب أخرى معارضة للنظام في مناطق عدة من سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال المرصد في بريد إلكتروني "لقى نحو 3300 مصرعهم منذ بدء الاشتباكات بين الدولة الإسلامية في العراق والشام، والكتائب الإسلامية المقاتلة، في 3 كانون الثاني/ يناير وحتى منتصف ليل 25 شباط/فبراير".

وأشار المرصد الى ان القتلى سقطوا "خلال تفجير السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة والاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف، ومقاتلي كتائب وألوية معارضة للنظام من طرف آخر في محافظات حلب والرقة وإدلب وحماه وحمص ودير الزور والحسكة".

وأوضح المرصد أن بين القتلى 281 مدنيا قتل معظمهم "بطلقات نارية وقصف خلال الاشتباكات" ومن هؤلاء "21 مواطناً أعدموا على أيدي مقاتلي (داعش) في مستشفى الأطفال في حي قاضي عسكر في مدينة حلب".

