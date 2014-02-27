كيري يتهم روسيا بتعزيز مساعدتها للنظام السوري

اتهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، روسيا بتعزيز مساعدتها للنظام السوري، موضحاً أن دعم روسيا للنظام بهذا الشكل غير بنّاء وغير جيد بالنسبة إلى الجهود المبذولة لدفع الأسد إلى التفاوض بحسن نية.

كما ندد كيري بنظام بشار الأسد الذي اندفع في مسلسل قتل شعبه، واصفاً ما يفعله النظام تجاه شعبه بالشائن والذي لا يتقبله أي عقل.

جاء ذلك في مقابلة للوزير الأميركي، أجراها أمس الأربعاء، مع محطة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، والتي أوضح فيها أن "الرئيس أوباما كلفه هو ومن تبقى من العاملين معه في الفريق الأمني، بمراجعة كافة الخيارات المتوفرة باستمرار".

وأكد كيري أن إدارة الرئيس الأميركي تعيد باستمرار دراسة الخيارات المتوفرة، وأن هناك حدوداً لقدرة كل أمة على أن تخرج فجأة على العالم وتستخدم القوة عندما تشاء.

كما أعلن كيري أنه سيلتقي مجدداً نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في روما خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.