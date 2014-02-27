الناشطة السورية دياب: لست ضد الهجرة إلى بريطانيا

قطعت الكاتبة والناشطة السورية، هالة دياب، اللغط الذي أثارته مقابلتها مع محطة تلفزيونية عالمية أوائل هذا العام بقولها "لست ضدّ أن يأتي اللاجئون السوريون إلى بريطانيا"، جاء ذلك في برنامج "نقطة نظام" على شاشة "العربية".

واتهمت دياب بأنها تطالب بعدم مجيء اللاجئين السوريين إلى بريطانيا، بذريعة أنهم لا يتقنون اللغة الإنجليزية، وبالتالي فهم معرضون لصدمة ثقافية، مما أثار عليها "عش الدبابير"، كما يقال في وسائط التواصل الاجتماعي، وانتقد الكثيرون موقفها بل راحوا أبعد من ذلك إلى التفتيش في ملفاتها كونها "مبتعثه من قبل الدولة السورية للدراسة هناك" وآثرت البقاء في بريطانيا.

تأجيج الغضب والفتنة

وتعزو دياب هذا الهجوم عليها بالقول إنه ناتج عن "جهات اقتطعت جملاً من كلامي لتأجيج الغضب والفتنة ".

ونفت هالة دياب بشدة أن تكون ضد احتضان اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك بريطانيا، لأنها ترى "أن الشعب السوري أضحى شعباً مهجّراً ودفع ثمناً كبيراً للتغيير"، بل دعت إلى معالجة القضية الجوهرية في سوريا وليس الاكتفاء بالتعامل مع عرض من أعراضها ألا وهو " اللجوء".

واستشهدت في هذا المجال بموقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي دعا بدوره إلى معالجة جوهر الأزمة السورية، مؤكدة على دور المجتمع الدولي، قائلة "الغرب لا يستطيع أن يتخلى عن مسؤولياته إزاء الشعب السوري".

دياب: قضية الشعب السوري وجودية

وعن الأزمة السورية قالت هالة دياب "قضية الشعب السوري تتخطى السياسة والعسكر إلى قضية وجود"، وأكدت دياب أن الفسيفساء السوري يفرض أن لا "تُحكم من طائفة واحدة أو من عرق واحد" في تأكيد على التنوع الذي يشكل الخارطة المجتمعية السورية الذي تبلور على مر عقود من الزمن .

وترى الكاتبة المثيرة للجدل هالة دياب أن "المشكلة السورية لا تُحل إقليمياً فقط لأنها حرب بالنيابة على أرض سوريا".

وعن سؤال حول تجربتها في معايشة حالة اللاجئين السوريين وإذا ما ذهبت لزيارتهم قبيل أن تحكي عنهم أو عن قضاياهم قالت "كتبت مؤخراً مسلسل "عزيز على بابا عمرو"، الذي يعتمد على قصص لاجئين سوريين"، وعن معاناتهم والصراع الذي تمخض عن حالات اللجوء .

وعن خبرتها في الهجرة في الغرب قالت "أعيش في بريطانيا باختياري ولتحسين وضعي في مجتمع يحترمني"، لأن المجتمع العربي ما زال غير منصف للمرأة وهو صارم في قوانينه إزاءها.

يذكر أن برنامج "نقطة نظام" يبث يوم الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.