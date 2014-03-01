نصف الفلسطينيين المسجلين بـالأونروا في سوريا تشردوا

أكد فيليبو غراندي، مفوض وكالة "أونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أنه تم تشريد نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في سوريا.

وأوضح غراندي، خلال برنامج "الشارع الدبلوماسي" على قناة "العربية"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي السورية المسجلين في الأونروا يصل إلى نحو 540 ألف لاجئ.

وأضاف: "نحن نقدر بأن نصفهم شردوا داخل الأراضي السورية، وحوالي 80 ألفاً منهم غادروا سوريا إلى دول الجوار، وفي معظم الأحيان كانت وجهتهم إلى لبنان".

وتابع قائلاً: "أما البقية فهم بحاجة ملحة للمساعدة. ونحن نقول منذ مدة إنه ليست لدينا إمكانية الوصول للمدنيين الذين هم بحاجة للمساعدة".