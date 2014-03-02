العثور على حطام صاروخين في شمال إسرائيل

أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الإسرائيلي عثر على بقايا صاروخين كانا أُطلقا تجاه المرصد العسكري في جبل الشيخ من الأراضي السورية.

وتشير التقديرات الأولية الإسرائيلية إلى أن الصاروخين سقطا عن طريق الخطأ في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في إمكانية أن يكون حزب الله أطلق الصاروخين رداً على الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البقاع، أو أن تنظيما جهاديا قام بذلك للتسبب بمواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "حطام صاروخين أطلقا هذه الليلة عثر عليه في جبل الشيخ، على الحدود مع لبنان وسوريا، وبحسب المعلومات الأولية، يتعلق الأمر بإطلاق خاطئ".

وأوضح المتحدث أن: "الصاروخين لم يوقعا جرحى أو أضرارا ولم يستهدفا أي مواقع إسرائيلية".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها محيط جبل الشيخ المحتل إلى استهداف صاروخي، منذ أن توترت الأوضاع على الحدود الإسرائيلية السورية إثر اندلاع النزاع في سوريا في 2011، إلا أن الحوادث بقيت محدودة، وتخللها أحياناً إطلاق نار بأسلحة خفيفة أو قذائف هاون على مواقع للجيش الإسرائيلي، الذي ردّ غالباً على مصادر النيران.