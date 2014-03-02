النصرة في مخيم اليرموك بعد اتهام النظام بخرق الهدنة

أعادت جبهة النصرة نشر مسلحيها في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، متهمة النظام والقيادة العامة الجبهة الشعبية بالإخلال ببنود الهدنة المتفق عليها.

قالت الجبهة في بيان لها إنها نفذت جميع شروط الاتفاق، لكن قوات النظام وقوات الجبهة الشعبية القيادة العامة لم تنسحب إلى المنطقة المتفق عليها، علاوة على عدم التزامهم بإقامة منطقة عازلة ومنزوعة السلاح، بل تمركزوا في عدة مواقع وقاموا بتلغيم مواقع أخرى، بحسب البيان الذي لفت إلى اعتقال عشرات المدنيين خلال عملية استلام المعونات، مع منع إدخال المساعدات الغذائية بخلاف ما نص عليه الاتفاق.