ميليشيا بدر العراقية تنضم لحزب الله في قتال القلمون

انضم فيلق بدر العراقي إلى حزب الله في القتال مع قوات الأسد على جبهة القلمون طمعاً في السيطرة على يبرود، ولليوم التاسع عشر على التوالي تواصل قوات النظام قصفها لمدينة يبرود والمناطق المجاورة في القلمون لاقتحامها، وأفاد ناشطون عن بدء ميليشيا بدر العراقية بالتوافد بشكل كثيف إلى بعض الجبهات في القلمون خاصة جبهتي ريما والسحل حيث شهدتا معارك عنيفة بين قوات النظام والثوار الذين تمكنوا من تدمير عدد من آليات النظام العسكرية كما أفيد عن وقوع غارتين للنظام استهدفت إحداها الجزء الشرقي ليبرود.

وأفادت شبكة شام الإخبارية أن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة استهدف أحياء التضامن وجوبر في العاصمة دمشق تزامن مع اشتباكات عنيفة في حي التضامن.

وتحدثت الهيئة العامة للثورة عن اشتداد حدة المعارك بين قوات النظام والثوار على جبهات عدة في دير الزور، حيث تمكنوا من تحرير كامل ريف المحافظة ومعظم أحياء المدينة أدى الى إعادة الحياة الى الأحياء المحاصرة بعدما تمكن الثوار من تحرير جسر السياسة إضافة الى حواجز أخرى التي مكنت الثوار من الوصول الى قلب دير الزور.

وفي حلب تدور اشتباكات عنيفة على جبهة الشيخ نجار والنقارين ومطار النيرب بين الجيش الحر وقوات الأسد التي تحاول اقتحام هذه المناطق والتقدم اتجاهها مستخدمة كافة أنواع الأسلحة. كذلك جبهة أخرى تدور في تلة الشيخ يوسف قرب اللواء ثمانين التابع للنظام شرقي حلب تزامنت مع قصف مدفعي استهدفت فيه قوات النظام أحياء حلب القديمة تسبب في نزوح عدد كبير من العائلات.

