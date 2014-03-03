دمشق تهاجم بان كي مون لتحميله وفد النظام فشل جنيف2

هاجمت الخارجية السورية بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد أن اتهمها بإفشال مؤتمر جنيف2.

وقال بيان للخارجية السورية إن تصريح بان كان بعيداً عن الموضوعية، وكان الأمين العام للمنظمة الدولية اعتبر أن وفد النظام السوري كان السبب وراء عدم إحراز تقدم في مفاوضات جنيف2.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت على لسان أمينها العام بان كي مون النظام السوري بعدم الجدية في التعاطي مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.

ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة: "لماذا لم يتم إحراز تقدم في جولة مفاوضات جنيف2، لأن الطرفين، خاصة الوفد السوري التابع للنظام لم يشارك بالحوار بشكل بناء. أحث النظام السوري أن يكون وفده في الجولة المقبلة لديه أسلوب أفضل مما شهدناه المرة الماضية، كما أحث كذلك كل القوى التي لها تأثير على النظام ووفد المعارضة أن تبذل كل جهد لتأتي الأطراف إلى جنيف بأسرع وقت ممكن بمواقف بناءة."