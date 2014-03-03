لافروف يجتمع في جنيف مع بان كي مون والإبراهيمي

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجتمع في جنيف اليوم الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان.

ولم تذكر الوكالات تفاصيل أخرى، ولكن منذ الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن سوريا يحاول الإبراهيمي تجاوز الهوة بين المفاوضين الرئيسيين.

يذكر أنه في ختام الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2، اعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف، مرجعاً ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تعد الأقصر في مفاوضات "جنيف 2".

وقال الإبراهيمي إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة الإرهاب، بينما أصرت المعارضة على مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض.