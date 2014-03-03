مدير مكتب الإبراهيمي في سوريا يطلب إعفاءه من مهامه

طلب الدبلوماسي مختار لماني، مدير مكتب الموفد الدولي إلى سوريا الاخضر الإبراهيمي في دمشق، اليوم الاثنين، إعفاءه من مهامه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة في سوريا.

وقال المتحدث خالد المصري إن "السيد مختار لماني قدم طلبا لإعفائه من مهامه، ولم يقدم استقالته".

ولم يوضح المصري أسباب الخطوة، أو ما إذا كان الطلب قد قبل.

وتولى لماني مهامه في سبتمبر 2012، بعيد تعيين الإبراهيمي مطلع الشهر نفسه مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا.

وعمل لماني مع الإبراهيمي على مفاوضات جنيف2، بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة بهدف البحث عن حل سياسي للأزمة المستمرة منذ منتصف مارس 2011.

وينقل مقربون عن لماني خيبة أمله إزاء عدم تحقيق أي نتيجة في المفاوضات، معتبرا أنها عقدت من دون تحضير كاف، وفي غياب أي نية جدية من طرفي النزاع للتفاوض.

ولماني دبلوماسي مغربي، وهو على اتصال مع ممثلين لطرفي النزاع في سوريا، وغالبا ما تنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.

سبق للماني أن تولى مناصب دبلوماسية عدة، أبرزها ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة بين العامين 1998 و2002، وموفد جامعة الدول العربية الى العراق بين العامين 2006 و2007. وقد استقال من هذا المنصب الأخير معتبرا أنه غير قادر على القيام بمهمته كما يجب.

