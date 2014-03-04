المخرج محمد ملص خارج قبضة المخابرات السورية

أفرجت الاستخبارات السورية عن المخرج السينمائي محمد ملص الذي اعتقلته المخابرات العامة، على الحدود اللبنانية الثلاثاء، وهو في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في مهرجان سينمائي.

وكان أحد أصدقاء ملص، قال رافضاً الكشف عن اسمه: "اتصل بي ليقول لي إن الاستخبارات السورية أوقفته على الحدود السورية اللبنانية وطلبت منه مرافقتها"، ولم يعرف شيء عنه بعد ذلك.

ولفت إلى أنه كان يتوجه إلى بيروت، ومنها إلى جنيف للمشاركة في مهرجان يعرض فيلمه "سلم إلى دمشق" الذي أنتج في 2013.

يذكر أن ملص المقيم في دمشق، ولد عام 1945، وهو من أبرز المخرجين السوريين، وحازت أفلامه، بينها أفلام وثائقية عدة، جوائز عربية ودولية. وكان من داعمي الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد التي بدأت في منتصف مارس 2011.

ووصفت صحيفة "غارديان" البريطانية فيلم "الليل" الذي أخرجه العام 1992 بأنه من أفضل عشرة أفلام عربية. ومنع بث الفيلم في سوريا مدة أربع سنوات، وهو يحكي قصة مواطنين من بلدة القنيطرة السورية في هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء كبيرة منها.

وكانت السلطات السورية اعتقلت خلال السنوات الثلاث من النزاع عشرات آلاف الأشخاص، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينهم العديد من المثقفين والفنانين والناشطين السلميين.