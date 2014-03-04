راموس نجم ريال مدريد يتضامن مع أطفال سوريا

نشر لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس على صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تضامن مع أطفال سوريا الذين يعانون من "الحرب".

وأعاد راموس نشر التغريدة من تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" بعنوان "لن ندع جيلاً كاملاً من أطفال سوريا يضيع".

وجاء في تغريدة راموس "5.5 مليون طفل سوري يعانون من الحرب.. انضم إلى اليونسيف وطالب بنهاية العنف".

وقد تناقل التغريدة وأعاد نشرها على صفحته بعد 13 ساعة من نشرها قرابة 900 شخص, كما وضعها قرابة 600 في خانة "المفضلة".

يُذكر أيضاً أن لاعب مانشستر يونايتد ريو فرديناند نشر قبل أشهر تساؤلات عن علاقة عدم وجود النفط في سوريا بكثرة مع إنهاء الحرب الدائرة هناك, وأبدى تضامنه مع الشعب السوري الذي يقتل.

