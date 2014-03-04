سقوط 3 صواريخ على شرق لبنان مصدرها سوريا

سقطت ثلاثة صواريخ مصدرها الأراضي السورية بعد ظهر، الثلاثاء، على بلدة شيعية في شرق لبنان، بحسب ما ذكر مصدر أمني، ما دفع عدداً من الأهالي إلى قطع الطريق بين بلدتهم وبلدة عرسال المجاورة المتعاطفة مع المعارضة السورية.

وأفاد مصدر أمني عن "سقوط 3 صواريخ في بلدة اللبوة مصدرها الأراضي السورية ما تسبب بإصابة مواطن بجروح وبتحطم زجاج منزله".

وتجمع عشرات الأشخاص من سكان اللبوة عند مدخل بلدتهم المؤدي إلى عرسال وقطعوا الطريق بالحجارة والعوائق ومنعوا السيارات من الخروج من البلدة أو الدخول إليها.

وأفاد المصدر أن مسلحين ما لبثوا أن انتشروا بكثافة في المكان على بعد أمتار من حاجز للجيش اللبناني، وبعض المتجمعين كانوا يحملون العصي التي راحوا يحطمون بها زجاج كل السيارات العابرة من عرسال وإليها.

وقال أشخاص غاضبون للصحافيين إن الصواريخ التي سقطت مصدرها "منطقة وادي الرعيان في جرود عرسال لا الأراضي السورية".

وأفاد مصدر أمني عن قصف قامت به مروحيات سورية على جرود عرسال، وتملك عرسال حدودا واسعة مع سوريا، لا سيما مع منطقة القلمون في ريف دمشق ويسكنها أصلا اربعون ألف شخص، إلا أن آلاف النازحين السوريين انتقلوا إليها من الجانب الآخر من الحدود عبر معابر وعرة غير قانونية، هربا من الحرب. وتقول السلطات المحلية فيها إن البلدة باتت تستضيف حوالي ستين ألف نازح، ما يشكل عبئا كبيرا عليها.

وطريق اللبوة هي الطريق الوحيدة التي تربط عرسال بمحيطها، وتعرضت أطراف عرسال مرارا منذ بدء النزاع السوري لقصف من قوات النظام التي تقول إنها تسعى الى منع تسلل مسلحين ومهربين بين لبنان وسوريا.





