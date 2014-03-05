إسرائيل تستهدف عناصر لحزب الله في شمال الجولان

فتحت قوات إسرائيلية النار على مجموعة من اللبنانيين في محيط القنيطرة السورية، حاولوا - بحسب الرواية الإسرائيلية - زرع عبوات ناسفة قرب السياج الأمني، لاستهداف دوريات عسكرية، وشاركت في القصف دبابة إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان بثته فرانس برس: "في وقت مبكر اليوم، رصد إرهابيان من حزب الله أثناء محاولتهما وضع عبوة ناسفة قرب الحدود الإسرائيلية - السورية شمال هضبة الجولان، قامت قوات الجيش بالرد على الفور، وأطلقت النار على المشتبه بهما وإصابتهما".

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني، وقالت مصادره إن حزب الله حاول الرد في الجولان تجنباً لفتح حرب مع إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ورجحت أن يكون استهدف محيط المرصد الاستخباراتي في جبل الشيخ بصاروخي جراد قبل أيام.

وفي الأيام الأخيرة، سجلت تطورات لافتة في الجولان المحتل، فالمقاتلات السورية باتت تقصف القرى الحدودية الواقعة في المنطقة منزوعة السلاح، كما أن الدبابات السورية تتوغل أحياناً في قرى القنيطرة الحدودية.

وأعلنت القوات الإسرائيلية منطقة السياج الحدودي منطقة عسكرية مغلقة، لاسيما في شمال الجولان المحتل، ودفعت بعشرات الدبابات إلى مواقع متقدمة وسط حال استنفار قصوى، وهي الحال أيضاً على الحدود مع لبنان، حيث انتشرت بطاريات مدفعية ثقيلة هناك.

وكان حزب الله هدد الأسبوع الماضي بالرد على غارة شنتها إسرائيل على أحد مواقعه في لبنان الحدودية مع سوريا، وهي الأولى منذ الحرب بين إسرائيل والحزب العام 2006.

وفي مايو 2013، نفذت إسرائيل غارتين بالقرب من دمشق، وبررت ذلك باستهداف أسلحة معدة لتسليمها إلى حزب الله، وفي الأول من نوفمبر، أوردت وسائل إعلام أن إسرائيل قصفت قاعدة جوية سورية كانت تحوي صواريخ مخصصة لحزب الله.