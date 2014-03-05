لبنان يطلق النيران على طائرات سورية غارت على عرسال

أطلق الجيش اللبناني نيران المضادات الأرضية على طائرات سورية أثناء شنها غارات على جرود من منطقة عرسال.

وفي التفاصيل، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، أن 3 طارئات حربية سورية شنت غارات على خربة يونين ووادي عجرم الواقعتين على السلسلة الشرقية في جرود عرسال اللبنانية، ولم تورد أي معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.

يذكر أن تلك المنطقة تشهد حالة عبور مستمر من وإلى لبنان والعكس، نتيجة عدم قدرة جيش الأسد من السيطرة عليها وعلى المعابر التي تشهد تهريباً للمقاتلين، وهي تشهد يومياً غارات لطائرات حربية، لاسيما عند معبر الزمراني حيث تعتبر حركة العبور لافتة باتجاه سوريا وإلى لبنان.

يأتي هذا في وقت تدور اشتباكات عنيفة في محيط منطقة يبرود في جبال القلمون السورية، وسط تضارب للمعلومات حول تقدم قوات الأسد إلى التلال المحيطة بمدينة يبرود.

إلى ذلك، أكد مراسل "العربية" أن المعلومات تشير إلى محاولة جيش النظام السوري تطويق يبرود، في خطة تكتيكية جديدة للسيطرة على المنطقة. وتقضي الخطة على ما يبدو بمحاصرة يبرود، وعدم شن هجوم كبير عليها كما حصل في القصير، لأن جيش الأسد سيتكبد خسائر كبيرة في حال شن هجوماً برياً لامتلاك المعارضة السورية أسلحة نوعية، كصواريخ رانكوس المضادة للدبابات، لذلك سيعتمد طريقة المحاصرة التي اعتمدها في حمص القديمة، ليقطع طرق الإمداد من عرسال.