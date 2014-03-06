محققون: الكيمياوي المستخدم بسوريا مصدره مخزون الأسد

أكد محققون معنيون بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، أن الأسلحة الكيمياوية التي استخدمت في واقعتين في سوريا العام الماضي مصدرها فيما يبدو مخزونات الجيش السوري.

وأكد فريق المحققين المستقلين استخدام غاز السارين المميت في ثلاثة حوادث، في الغوطة بدمشق وخان العسل بحلب وسراقب في إدلب.

إلى ذلك، أعلنت سيغريد كاخ، منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، أن المنظمة ستدمر ما يعادل ربع مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية خلال أسابيع.

وتوقعت كاغ بعد أن قدمت تقريرها الخامس عن سير عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية أمام مجلس الأمن، الانتهاء من العملية منتصف العام بحسب المهلة المحددة.